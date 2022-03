No aniversário de Xuxa, Angélica relembra momentos especiais com a amiga

Apresentadora Angélica aproveitou o aniversário de Xuxa e resgatou fotos do passado para fazer homenagem

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 12h43

Neste domingo, 27, é o aniversário de Xuxa Meneghel (59) e a apresentadora Angélica (48) não deixou de homenagear a amiga.

Em sua rede social, a esposa de Luciano Huck (50) resgatou vários cliques ao longo dos anos com a Rainha dos Baixinhos e encantou os fãs com as lembranças especiais.

"Como explicar o que a @xuxameneghel representa pra mim. Uma amiga de longa data, uma amiga que está comigo desde sempre. Temos tantas histórias juntas, tantos momentos, tantas lembranças", disse ela.

"Hoje, desejo lindas vibrações positivas a você, uma abundância de amor e felicidade. Sou muito grata em ter você em minha vida! Feliz aniversário", desejou Angélica para a amiga.

Ainda recentemente, quem ganhou homenagem da Rainha dos Baixinhos. por mais um ano de vida foi a esposa de Luciano Huck. Na ocasião, a loira recordou momentos especias com a apresentadora do HBO Max.

Veja as fotos de Xuxa Meneghel e Angélica: