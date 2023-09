Nicolas Prattes se declara no aniversário da mãe: "A mulher mais incrível"

O ator Nicolas Prattes prestou uma bela homenagem no aniversário da mãe, Giselle Prattes

Nicolas Prattes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe. Nesta quinta-feira, 28, Giselle Prattes complementou mais um ano de vida, e o ator fez questão de parabenizá-la.

No feed do Instagram, o artista, que está no ar na novela 'Fuzuê', da Globo, interpretando o personagem Miguel, postou uma sequência de fotos da aniversariante, incluindo uma de quando ela estava grávida, e escreveu uma linda declaração.

"Quando eu olho pra cima e agradeço, é por ser seu filho. A mulher mais incrível que eu já conheci (que loucura) é minha mãe. Os valores que me deu são os que me regem. Honrar a menina de 17 anos que me teve me parece uma tarefa sagrada, dar valor ao que me foi dado, desde o ventre", começou Prattes.

E completou a homenagem: "Suas escolhas corajosas e sua dignidade são espelho. Se hoje quero desbravar o mundo, é porque você me incentiva. Ninguém pode com as orações de minha mãe, é teu rosto que vem. Abençoados são os que convivem com você. Amém", finalizou o ator.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Giselle também falou sobre seu aniversário em suas redes sociais. "Aniversário hoje e eu só quero olhar para o céu e agradecer. Pela vida, por todas as dores superadas… Pelo luto em diversos níveis. Por minha coragem em mergulhar profundo. Pela vida e esta experiência divina de nos reconectar com o que realmente importa. Reconhecendo quem somos e a importância da busca… constante."

"Me sinto diferente, e é um diferente bom, tenho orgulho hoje e nenhum constrangimento ou pudor em declarar isto publicamente. Foi duro demais chegar aqui. Pedidos? Eles já estão realizados. Obrigada a vocês que estão aqui na jornada comigo e os que estão para chegar. A vida é muito melhor com o outro. No virtual e na presença física também", completou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giselle De Prattes (@giprattes)

