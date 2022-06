Neymar compartilha registro com Messi no aniversário de 35 anos do argentino

Completando 35 anos, Messi recebe homenagem nas redes sociais de Neymar

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 15h35

O aniversariante do dia desta sexta-feira, 24, é o jogador de futebol argentino Lionel Messi (35)!

E, é claro que Neymar Jr (30) não ia deixar a data passar em branco sem prestar uma homenagem ao colega de time.

Sempre carinhoso, o craque brasileiro usou os Stories de seu Instagram para relembrar um momento entre os dois.

Na imagem, os atletas apareceram sorridentes e fazendo graça para a câmera ao posarem ao lado do que parece ser um troféu.

“Feliz cumple, hermano”, escreveu o pai de Davi Lucca (10) na legenda. O que quer dizer: “Feliz aniversário, irmão”.

Vale ressaltar que Messi estreou no PSG em agosto, após ter anunciado sua saída do Barcelona. Ney está no time desde 2017.

Confira a foto que Neymar usou para fazer uma singela homenagem no aniversário de Messi: