Naiara Azevedo surpreende com look ousado de noiva: 'Maravilhosa'

Com look junino ousado, Naiara Azevedo surpreende ao revelar corpaço turbinado em vestido de noiva

A cantora Naiara Azevedo deu um show de beleza ao surgir em clima junino. Nesta segunda-feira, 26, a artista sertaneja apareceu vestida de noiva e chamou a atenção ao revelar suas curvas esculturais em um look com recortes.

Usando um vestido aberto na barriga, a ex-BBB apareceu deslumbrante fazendo poses no estilo de caipirinha. De botas cowboy e véu na cabeça, Naiara Azevedo chamou a atenção dos seguidores com a produção especial.

"Foi aqui que pediram uma NOIVINHA?", perguntou a famosa ao exibir os cliques. Nos comentários da publicação, os fãs responderam com elogios. "Deusa", enalteceram a cantora. "A noiva mais descolada do rolê! Adorei", aprovaram. "Sim, eu aceito", brincaram outros sobre se casarem com ela.

Ainda nas últimas semanas, Naiara Azevedo impressionou ao exibir seu abdômen desenhado no banheiro de um avião. De look com cropped, ela ostentou sua barriga sarada com estilo.

Veja o look de noiva caipira de Naiara Azevedo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naiara Azevedo (@naiaraazevedo)

Naiara Azevedo exibe corpão e revela plásticas: ''Não é só lipo não''

A cantora Naiara Azevedo (33) não esconde ninguém que já fez algumas plásticas. A ex-BBB até falou abertamente sobre o assunto após receber críticas sobre sua aparência. Sincera, ela logo revelou o que já fez em seu corpo e rebateu os comentários negativos.

Aproveitando o momento de treino na academia, a sertaneja, que nos últimos tempos está pegando pesado na musculação, contou mais uma vez que fez lipo HD na barriga para ficar com o abdômen mais definido e falou sobre outras cirurgias. A famosa deixou claro que o restante é resultado de seu esforço nos exercícios físicos.

"Eu amo minha cirurgia, quem não gosta e crítica, paciência! Até porque não fiz pra agradar ninguém! Eu fiz pra mim", disparou Naiara ao surgir treinando com um look fitness rosa e bem colado ao corpo.

A ex-BBB então abriu o jogo sobre outras intervenções em sua aparência. "E não é só lipo não! Tenho silicone nos seios, preenchimento no rosto, botox e por aí vai", deu risada.

Por fim, a artista ressaltou que não adianta ficar só nas plásticas. "Cirurgia plástica não faz milagre! É preciso muita dedicação para manter o resultado! E eu ainda estou em fase de evolução, me dedicando para obter a melhor versão de mim", falou.