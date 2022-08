Nada de luxo! Kylie Jenner relembra primeira festa de aniversário: ''1998''

Estrela do 'The Kardashians' Kylie Jenner relembra sua primeira festa aniversário em texto de aniversário

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 14h30

A mais nova do clã-Kardashian Jenner, Kylie Jenner, está completando 25 aninhos nesta quarta-feira, 10. Após receber uma linda declaração da mãe, a empresária Kris Jenner (66), a estrela do The Kardashians (Star+) usou as redes sociais para relembrar um momento importante.

Nostálgica, a criadora do Kylie Cosmetics recordou a sua primeira festa de aniversário, celebrada em 1998. De forma surpreendente, a festa não tinha nada de luxo, pelo contrário, apenas pratos simples, chapéus e um bolo colorido do Piu-Piu, personagem do Looney Tunes (Warner Bros.).

"10 de agosto de 1998", disse ela completando com "minha primeira festa de aniversário".