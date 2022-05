Mirella Santos esbanja estilo em sua festa de aniversário

Modelo Mirella Santos compartilhou fotos de seu look usado em festa de aniversário e impressionou

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 10h52

A modelo Mirella Santos (39) fez aniversário no dia 20 e celebrou mais uma no de vida com uma festa no fim de semana em sua mansão.

Nesta segunda-feira, 23, a loira compartilhou fotos do momento e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Com botas acima no joelho e um vestido cheio de franjas metálicas, Mirella Santos surgiu arrasadora para apagar as velinhas.

"De sábado", falou ela ao mostrar cliques de sua produção. Nos comentários, os fãs a encheram de elogios. "Linda", admiraram. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda recentemente, Mirella Santos chocou ao exibir seu corpaço muito treinado em fotos de biquíni vermelho.

Mirella Santos aposta em look poderoso para o aniversário; confira: