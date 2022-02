Michelle Obama celebra o Valentine's Day com declaração para Barack Obama

Comemorando o Valentine's Day, Michelle Obama se declara para o marido, Barack Obama

Michelle Obama (58) atualizou as suas redes sociais com uma declaração para o marido, Barack Obama (60).

Para celebrar o Valetine's Day nesta segunda-feira, 14, a ex-primeira dama compartilhou um registro descontraído com o amado.

Nas imagens, o casal aparece com roupas de ginástica diante de um lindo céu azul.

"Eu me sinto tão abençoada por poder passar todos os dias com esse cara. Feliz dia dos namorados, Barak! Aqui está todas as aventuras que temos pela frente", escreveu ela na legenda da publicação.

