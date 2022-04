Michel Teló revela desejo da filha, Melinda, ao prestar homenagem nos 70 anos do pai, Aldo

Cantor Michel Teló faz linda declaração no aniversário de 70 anos do pai, Aldo Teló, e encanta fãs ao contar recado da primogênita Melinda

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 11h21

Dia de festa na casa da família Teló! O cantor Michel Teló (41) usou suas redes sociais para parabenizar o pai!

Nesta segunda-feira, 04, Seu Aldo Teló está completando mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial do filho.

Em seu feed no Instagram, o marido de Thais Fersoza (37) compartilhou um registro em que aparece durante brinde ao lado do pai e fez linda declaração, ressaltando sua admiração. O jurado do The Voice Brasil ainda contou o desejo da filha, Melinda (5), para o avô na data especial.

"O cara que me ensinou o poder do perdão, da confiança, do amor, da paz, desde quando me entendo por gente. Obrigado pai, por tudo! Te amo. Que alegria celebrar seus 70 anos de vida. Deus continue abençoando sua vida com sorte (desejo da Melinda de hoje pro senhor). E o desejo de todos nós!!! Obrigado por tudo! @aldotelo", escreveu Michel Teló na legenda da publicação.

Confira a homenagem de Michel Teló para o pai, Aldo: