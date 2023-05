Mel Maia recebe surpresa do namorado no aniversário de 19 anos: "Te escolheria mil vezes!"

A atriz Mel Maia se emocionou ao receber surpresa do namorado em seu aniversário de 19 anos; confira!

A atriz e influenciadora, Mel Maia, completa 19 anos nesta quarta-feira, 03. Sendo assim, a famosa recebeu uma série de homenagens dos amigos e familiares, inclusive uma muito especial. É que o amado, o cantor MC Daniel (25) fez questão de declarar o amor pela mulher no dia de seu aniversário.

Em sua conta no Instagram, o artista esbanjou romantismo ao se declarar para a namorada por meio de um textão de aniversário, junto com um vídeo de vários momentos marcantes do casal. Além disso, no início do dia, Daniel surpreendeu Mel com um buquê de rosas vermelhas enorme acompanhado de um urso suoer fofíssimo.

"Feliz aniversário vida. Falar de você é como explicar o mar, o céu, as estrelas, coisas que são infinitas, intensas, perfeitas que só Deus explica a existência, um dia vou perguntar pra ele conseguiu inventar a pessoa mais linda do mundo", começou ele.

E prosseguiu: "VOCÊ É MINHA DEFINIÇÃO DE PAZ AMOR, CARINHO, RESPEITO, LEALDADE E CORAGEM. Vivo, respiro e sinto você 25 horas do meu dia. Se tivesse só 1 chance de de escolher você te escolheria mil vezes. "Me domina com um simples olhar, tem a melhor voz do mundo, é a melhor atriz do mundo e toda vez que sorri ou canta, meu relógio da vida para. Fascina e encanta qualquer lugar por onde passa. Uma menina do bem, humilde, engraçada inteligente linda e gostosa", completou ele.

Vale lembrar que Mel e Daniel estão juntos desde outubro de 2022, após se conheceram através de amigos próximos.

VEJA A HOMENAGEM DE ANIVERSÁRIO QUE MEL MAIA RECEBEU DO NAMORADO:

