Marina Ruy Barbosa ganha festa de aniversário adiantada com direito a karaokê

Prestes a completar 27 anos, atriz Marina Ruy Barbosa recebe festa surpresa de sua equipe em clima de festa junina

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 08h20

A atriz Marina Ruy Barbosa (26) já está em clima de comemoração com a chegada de mais um aniversário!

Na próxima quinta-feira, 30, a artista completa 27 anos de idade, mas ganhou uma festa surpresa adiantada da equipe de sua marca de roupas.

Nos Stories de seu Instagram, ela surgiu se divertindo muito na comemoração em clima de festa junina, com direito a comidas típicas e decoração colorida. Usando look confortável com blusa de lã azul e calça, Marina surgiu sem maquiagem e soltou a voz no karaokê ao lado dos amigos. Ela tmabém registrou o momento do tradicional Parabéns com um lindo bolo com laranjas.

"Amei a surpresa! Tenho a melhor equipe do mundo", declarou ela.

Em seu feed no Instagram, a musa abriu álbum de fotos de sua viagem para as Ilhas Maldivas. Nas imagens, publicadas em seu feed, a atriz aparece admirando o mar de águas cristalinas e durante passeio de barco.

Em um vídeo de momento de descontração, Marina surgiu dançando em um jantar enquanto tocava música animada: "Esse vídeo é MUITO eu", disse.

"Um emoji pra cada imagem hihihi", escreveu Marina na legenda da postagem.

Marina Ruy Barbosa é flagrada no aeroporto com look estiloso

Na segunda-feira, 27, Marina Ruy Barbosa foi vista no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ao lado da mãe, Gioconda. A gata apostou em um look estiloso, um sobretudo longo, uma camisa preta, calça jeans e um sapato fechado preto. Simpática, ela foi abordada por fãs e posou para fotos com eles.

Confira os registros de Marina Ruy Barbosa em clima de comemoração: