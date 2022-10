Marido de Ivete Sangalo celebra o aniversário do filho, Marcelo: ''Sempre serei o seu maior fã''

Com vídeo encantador, o marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady comemorou o aniversário de 13 anos do filho, Marcelo

O último domingo, 2, foi dia de muita comemoração na casa de Ivete Sangalo (50) e Daniel Cady (39)! O primogênito do casal, Marcelo, completou 13 anos de vida e ganhou lindas homenagens dos pais.

O nutricionista compartilhou um vídeo relembrando cenas encantadoras do herdeiro desde a infância. Na maioria das imagens, o prodígio aparece tocando diferentes instrumentos musicais.

"Hoje é o dia desse cara que caiu do céu. Dia que nasceu um pai. Dia que nasceu o amor mais verdadeiro da vida. Que Deus continue te abençoando e te guiando pelo caminho da luz. Sempre serei o seu maior fã! Te amo pra sempre", escreveu ele na legenda da publicação.

O vídeo chamou a atenção da cantora, que fez questão de comentar. "Minha vida toda ai nesse vídeo! Ai papai que sorte a nossa heim", declarou ela.

Mais cedo, Ivete publicou um vídeo com compilado de momentos ao lado do herdeiro e da família, a mãe coruja fez uma belíssima declaração para o filho mais velho.

DANIEL CADY CONTA COMO FOI A PRIMEIRA NOITE COM IVETE SANGALO

Daniel Cady (37) contou em entrevista sobre sua relação com a cantora e esposa Ivete Sangalo (50). Primeiramente, ele havia sido contratado como nutricionista pessoal da artista, mas se apaixonaram e Ivete tomou a iniciativa. Daniel revelou como foi a primeira vez do casal: “Fora do comum”.

Em entrevista para um podcast, o nutricionista disse: “Ela me ligou e me chamou para assistir um filme. Aquele rala e rola, fomos para cima do sofá. Depois, ficamos abraçados e parecia que a gente já estava junto há muito tempo. Tinha uma intimidade que foi fora do comum. Era como se fosse marido e mulher. Nunca tinha rolado isso.”

