Mariana Uhlmann presta homenagem no aniversário do filho mais velho

Mariana Uhlmann fala sobre maternidade ao celebrar o aniversário de 8 anos de Joaquim

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 14h42

Clima de festa na casa de Mariana Uhlmann (30)!

Isso porque, nesta quinta-feira, 14, o filho primogênito da influenciadora digital, Joaquim (8), está ficando mais velho.

Como de costume, ela decidiu prestar sua homenagem para o herdeiro junto com um singelo desabafo sobre maternidade.

Em seu Instagram, publicou um registro no qual apareceu ao lado do aniversariante e de Felipe Simas (29).

“Como é difícil criar filho! Quantas responsabilidades, quantas dificuldades, quantas alegrias!”, disse no início. “Quando Joaquim nasceu eu fiquei desnorteada, não sabia como fazer, me sentia sozinha, com todo mundo vivendo e eu lá, cuidando dele, na minha cabeça eu estava parada em um mundo rodando!”

“Falo que amadureci sem escolha, fui criando ele como eu achava que era melhor! A Maria nasceu, Vicente chegou e vi o nosso mais velho abrindo mão da nossa relação pra dar a vez para os irmãos! Quando entendi isso enlouqueci e como diz a Isa: ‘nunca é tarde pra resgatar uma relação’”, desabafou a musa em seguida.

“Tive ajuda e fui atrás, hoje cada vez que sou solicitada por ele, sinto um quentinho no meu coração de uma relação de mãe e filho sólida! Vamos crescendo, vivendo juntos e amadurecendo cada dia mais! Filho, nós te amamos e desejamos cada dia mais do Senhor pra sua vida!”, falou ao final.

Veja a foto de Mariana Uhlmann, Felipe Simas e Joaquim: