Maria Lina se declara no aniversário de sua mãe: ''Depois de perder meu filho, nossa relação mudou''

Nas redes sociais, Maria Lina faz lindo texto para celebrar o aniversário de sua mãe, Cássia Deggan

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 15h16

Nesta quarta-feira, 26, o clima é de festa para a família de Maria Lina (23)! Isso porque a mãe da influenciadora está ficando mais velha.

Sempre muito carinhosa, é claro que ela usou seu Instagram para prestar uma homenagem para Cássia Deggan.

A mamãe do anjo João Miguel (2021-2021) postou uma foto belíssima onde as duas apareceram sentadas em um sofá.

“Olho pra tudo que já passamos, pra toda nossa história, e só consigo pensar o quanto sou privilegiada. Você superou um câncer com uma força que nunca vi na vida, me lembro que você não chorava, e eu, quase todos os dias em prantos, ainda era acalmada por você. Sempre te amei, sempre te admirei, mas depois de perder meu filho, aliás, depois de entender o tamanho desse amor, nossa relação mudou. Hoje te enxergo com outros olhos, hoje te escuto mais, hoje te admiro e te amo mais”, começou na legenda.

“Lembro que você dizia que tinham coisas que eu só ia entender quando tivesse meus filhos, e você estava certa. Queria estar aí no seu aniversário, mas mesmo de longe, quero que você sinta o meu amor e o de tantas pessoas que me admiram pela pessoa família que sou, resultado da criação que você e meu pai me deram, sempre cheia de amor. Amo você! Feliz aniversário! Enquanto eu viver, você nunca estará sozinha”, se declarou a musa ao final.

Confira a homenagem que Maria Lina fez no aniversário de sua mãe: