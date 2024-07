Maria Clara Gueiros presta homenagem no aniversário do filho: "Conta comigo"

Nas redes sociais, a atriz Maria Clara Gueiros prestou uma bela homenagem para o filho, João Jablonski, que completou 30 anos

Maria Clara Gueiros usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o filho, João, que completou 30 anos de vida. O rapaz é fruto de seu relacionamento com o ator e diretor Bernardo Jablonski, que morreu em 2011, aos 59 anos.

A atriz compartilhou duas fotos ao lado do aniversariante em seu perfil oficial no Instagram e se declarou para ele. "João faz 30 anos. Hoje faz 30 anos que conheci a maternidade. Vivemos muitas coisas juntos, desde as mais divertidas às mais tristes. Ensinei muita coisa, bati na mesma tecla mil vezes e aprendi muito, com a maternidade e, principalmente, com ele", começou a artista.

"A primeira coisa que aprendi foi que existe amor incondicional, o que pode soar como um clichê, mas no momento em que vi sua carinha ainda na sala de parto, olhei pra ele e disse pro Bernardo 'eu gostei dele!'. A gente nem se conhecia, mas ali eu senti que estávamos ligados pra toda a vida. E assim começamos nossa trajetória. Você crescendo e a gente se descobrindo. Tudo que vivemos e descobrimos juntos é exatamente o que nos une pra sempre. Essa é a nossa história e eu sigo aqui te acompanhando, às vezes de longe, mas sempre de perto", acrescentou.

Em seguida, Maria Clara se declarou para João. "Nossa relação é assim: somos iguais, mas somos diferentes. Esse é o paradoxo que une a gente pra sempre. E a graça da vida é essa. Entender que o igual pode ser diferente e que isso frutifica e nos faz crescer e aprender. Existe coisa mais linda do que crescer e aprender com o próprio filho? Conta comigo, meu amor, vou estar sempre do teu lado. Parabéns, te amo, João. Com amor, mamãe", completou a atriz, que também é mãe de Bruno.

Confira:

Maria Clara Gueiros explica escolha de morar em casa separada do parceiro

Maria Clara Gueiros e Edgar Duvivier vivem um relacionamento muito feliz há 14 anos, com um detalhe peculiar: eles decidiram morar em casas separadas. Em entrevista para o podcast de Otaviano Costa, a atriz e comediante surpreendeu ao explicar os motivos por trás dessa escolha e revelou como funciona a rotina com o amado.

Apesar de não serem casados de papel passado, Maria Clara e seu parceiro estão juntos há mais de uma década, mas decidiram não morar na mesma casa por conta do trabalho dele como artista plástico: "A minha casa é o QG, é o ponto da noite. Do jantar, das séries. Mas o Edgar toca saxofone e faz escultura. E eu moro num prédio. Ele estuda sax todo dia e precisa de um pé direito gigante para fazer as esculturas dele. O que eu digo é assim: a gente está junto no horário nobre e, no horário comercial, ele está na casa dele trabalhando", a artista detalhou a rotina do casal. Saiba mais!