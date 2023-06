Maria Cândida regata clique aos 14 anos ao comemorar aniversário: "Da puberdade à menopausa"

A apresentadora Maria Cândida completou 52 anos nesta quinta-feira, 22, e recordou fotos da adolescência

A apresentadora Maria Cândida está em festa! Nesta quinta-feira, 22, ela completa 52 anos de vida e comemorou a data especial compartilhando com seus seguidores fotos atuais e também quando era adolescente.

Ao abrir o álbum de fotos no feed do Instagram, a jornalista e influenciadora digital aproveitou para fazer uma reflexão sobre a passagem do tempo, falando sobre à puberdade à menopausa, e também ressaltou seu desejo de seguir quebrando tabus.

"52 anos, hoje! Virada de ciclo: da puberdade à menopausa. Dos 14 aos 52. Que os hormônios e sua intensidade (para o bem e para o mal) me ajudem sempre a construir um caminho digno e honesto como ser humano, como mulher que tá aqui para quebrar tabus e abrir espaço para outras tantas", começou.

Em seguida, Maria Cândida também falou sobre seu novo livro. "Esse ano eu lancei o meu segundo livro, o LOBAS, e quero rodar o Brasil fazendo palestras sobre a liberdade feminina e reinvenção profissional (eu e meu pau de selfie!). Quero lançar meu livro em todos os estados e dar muita risada por aí com a mulherada", afirmou.

Por fim, a apresentadora ressaltou que deseja encontrar um parceiro para dividir a vida. "Também quero achar o meu parceiro de vida. Quero encontrar alguém que realmente me faça rir mais e me reconheça como mulher madura gata potência que soma", completou.

Confira a publicação da aniversariante:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIA CÂNDIDA (@mariacandidatv)

Look decotadíssimo

Recentemente, Maria Cândida foi uma das convidadas do São João da Thay, e chamou a atenção ao escolher um look ousado para participar da feijoada organizada pela influenciadora Thaynara OG, em São Luís do Maranhão.

Para o evento, a apresentadora impressionou ao exibir seu corpão sarado ao surgir usando um top jeans decotadíssimo e uma saia rosa. Além disso, ela completou o visual com uma tiara cheia de flores e uma bota de cano alto e salto fino.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!