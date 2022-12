Mari Bridi comemora aniversário com amigas famosas como Thais Fersoza e Vanessa Giácomo

Após separação de Rafael Cardoso, Mari Bridi antecipa aniversário de 38 anos e celebra em noitada com amigas famosas

A influenciadora digital Mari Bridi decidiu antecipar as comemorações de seu aniversário na noite de terça-feira, 13!

Recém-separada do ator Rafael Cardoso (37), com quem tem dois filhos, Aurora (7) e Valentim (4), a artista reuniu algumas amigas para celebrar a data especial. Entre elas, estavam as atrizes e apresentadoras Thais Fersoza (38) e Fernanda Rodrigues (43), Vanessa Giácomo (39) e Mari Vaz, esposa do ator Thiago Fragoso.

Para o jantar, Mari, que completa 38 anos na próxima quinta-feira, 15, escolheu um vestido laranja coladinho ao corpo com recortes na região do abdômen, deixando a barriga à mostra. "Look do pré-niver com minhas meninas", disse ela ao exibir a produção nos Stories do Instagram.

A influencer ganhou um bolo personalizado, conhecido como bentô cake, para cantar o Parabéns. "Um bolo gostoso igual a você", dizia a mensagem.

Confira a comemoração de aniversário de Mari Bridi:

Mari Bridi curte fazenda com os filhos

Recém-separada do ator Rafael Cardoso, Mari Bridi contou nas redes sociais neste último final de semana que tem passado alguns dias em uma fazenda de Minas Gerais ao lado dos filhos, Aurora e Valentim.

"Bom dia com ca(fé)", escreveu. Pelos Stories, ela mostrou o lugar no meio da natureza. "Vocês tem perguntando muito onde eu tô, vou mostrar um pouquinho... Tem casinha, um parquinho incrível para os pequenos, a casa principal, que sou apaixonada... Parece casa de fazenda na novela das seis. Temos redes e quadras de beach tennis", disse.

