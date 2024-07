Marcio Garcia chama a atenção ao postar fotos da esposa: 'Muito feliz'

No aniversário da esposa, Marcio Garcia chama a atenção ao compartilhar fotos dela na praia com a família; beleza da nutricionista se destacou

O apresentador Marcio Garcia mostrou mais uma vez que é completamente apaixonado pela mãe de seus quatro filhos, a nutricionista Andréa Santa Rosa. Nesta quarta-feira, 10, dia do aniversário da esposa, o famoso compartilhou fotos dela na praia e chamou a atenção.

Isso porque a profissional da saúde deu um show de beleza natural ao surgir sem muita produção curtindo as férias da família, mas ostentando seu rosto e corpo escultural. O comunicador aproveitou os registros para fazer uma declaração para a aniversariante.

"Hoje é o dia dela! Parabéns @andreasantarosagarcia! Muito feliz em ter o previlégio de comemorarmos todos juntos nesse paraíso! Obrigado por todo o cuidado e por todo o carinho com toda a nossa família! Te amamos muito! Muita saúde, paz, amor e gratidão, hoje e sempre! Que Deus continue te abençoando, te guiando e te protegendo sempre!", desejou ele para a amada.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros de Andréa com a família durante a viagem de férias que estão curtindo. "Sua esposa é linda", elogiaram vários seguidores. "Linda família", disseram outros ao verem o casal e seus quatro herdeiros.

É bom lembrar que Marcio Garcia e Andréa Santa Rosa estão viajando com os filhos Pedro, de 20 anos, Nina, de 18, Felipe, de 13, e João, de 9, pela África do Sul. Os dois estão há quase 24 anos juntos e têm uma história de amor interessante, já contada por ele em uma data especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)

Marcio Garcia impressiona ao postar fotos sem camisa

Recentemente, Marcio Garcia usou as redes sociais compartilhar algumas fotos após realizar seu treino na academia e impressionou os seguidores ao exibir seu corpo. Na postagem, o ator e apresentador aparece sem camisa, enquanto tira fotos em frente ao espelho, deixando em destaque seu abdômen sarado e seus braços musculosos.

Ele aproveitou a publicação para contar aos fãs que foi treinar mesmo não sentindo vontade. "Não vou mentir; hoje bateu aquela preguiça… Sabe o que eu fiz? Treinei com preguiça mesmo! Quando você assumir um compromisso com quem quer seja, principalmente consigo mesmo, cumpra-o! Tenha disciplina! O primeiro passo pra alcançar a sua meta deve ser dado hoje! Que Deus abençoe a nossa semana", disse o artista na legenda. Confira as fotos!