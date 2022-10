Mano Brown faz linda declaração para filho em seu aniversário

Kaire Jorge, filho de Mano Brown, completa 27 anos e ganha homenagem do pai

Nesta quarta-feira, 26, Mano Brown (52), um dos maiores rappers e músicos da história, utilizou suas redes sociais para parabenizar seu filho mais velho, Kaire Jorge (27), que completou 27 anos de idade. O artista fez uma linda - e breve - homenagem para o primogênito.

“Feliz aniversário. Gosto mais de você do que de mim, sangue do meu sangue”, disse o integrante e fundador do Racionais MCs, em uma publicação feita em seu perfil oficial do Instagram. Kaire Jorge é o filho mais velho da união que Mano Brown tem com a esposa Eliane Dias, sendo pai também de Domênica (23).

Nos comentários, os seguidores também aproveitaram para parabenizar o filho do rapper. "Parabéns...Este é o verdadeiro sentimento de um pai!", disse um usuário da rede social. "Mano Brown 2", exclamou um seguidor, que apontou semelhança entre Kaire e o artista. "Moleque da hora. Saudações santista, saúde, felicidade, paz e muito progresso. Parabéns", afirmou um terceiro.

Veja a publicação de Mano Brown parabenizando seu filho Kaire Jorge:

