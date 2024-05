Malvino Salvador se declara no aniversário da esposa: "Minha companheira"

Kyra Gracie completou 39 anos nesta quarta-feira (29) e ganhou uma bela homagem do marido, o ator Malvino Salvador, na web

Malvino Salvador usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a esposa, Kyra Gracie. Nesta quarta-feira, 29, a empresária e lutadora de Jiu-Jitsu completou 29 anos de vida e ganhou uma mensagem carinhosa do amado.

No feed do Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques de momentos especiais ao lado da mulher e rasgou elogios. "Parabéns, meu amor, pelo seu aniversário! Parabéns por quem você é e o que representa para nós. Pela sua generosidade, determinação, caráter, pela mãe maravilhosa e minha companheira de todas as horas!", começou o texto.

Em seguida, Malvino contou que Kyra não pode comemorar a data ao lado da família. "Você não pôde passar conosco esse dia tão especial, mas mesmo de longe você está nos nossos pensamentos e corações! Te amamos demais! Um beijo da sua família!", finalizou.

Malvino e Kyra, vale lembrar, estão juntos desde 2013 e oficializaram a união em 2019, com uma cerimônia em Fernando de Noronha. Eles são pais de Ayra, Kyara e Rayan. O ator também é mãe de Sofia, de seu relacionamento com Ana Ceolin.

Confira:

Malvino Salvador encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da sua família. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator posou ao lado da esposa, Kyra Gracie, e dos três filhos do casal, Ayra, Kyara e o caçula Rayan. Além disso, a filha mais velha do artista, Sofia, também fez parte dos registros.

Para os cliques, todos surgiram combinando os looks: uma camiseta branca e calça jeans, e as crianças roubaram a cena ao surgirem sorridentes e fazendo várias poses. "Família é como um time de super-heróis: cada um tem seu poder especial, juntos enfrentamos qualquer desafio e nossas reuniões são cheias de risadas, histórias incríveis e momentos inesquecíveis. Não há nada melhor do que compartilhar aventuras com quem amamos!", escreveu o famoso. Confira as fotos!