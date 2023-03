Maju de Araújo faz baile de máscaras pelo Dia Internacional da Síndrome de Down

A modelo foi a primeira primeira com síndrome de Down a desfilar na Milano e São Paulo Fashion Week

A modelo Maju de Araújo, de 20 anos de idade, brilhou em um baile de máscaras que aconteceu na noite de quarta-feira, 29, e agitou a noite no bairro Recreio, no Rio de Janeiro. O evento foi realizado em prol do Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado dia 21 de março.

No evento de gala, que rolou em um hotel da Barra da Tijuca e contou com presenças ilustres como a de Xamã, que foi o príncipe do evento e dançou valsa com a modelo, Diego Ribas, Vittin (Onze 20), Romário Faria, Ivy Faria, Loh e muitos outros.

“Ontem foi uma noite mágica que transbordou amor em todas as suas fases. Nosso propósito era proporcionar um momento inesquecível para diversos jovens com síndrome de Down e trazer visibilidade para a causa, e conseguimos! Com a ajuda de muitos parceiros como Maurício Dutt do espaço Hall, Ana Dutra da A2 Produções e Lilian Mesquita estilista da ALM, tivemos um evento incrível que ficará registrado na memória para sempre. Me sinto muito honrada em poder estar nesses espaços e trazer outras pessoas comigo”, comenta Maju.

A noite aconteceu no CDesign Hotel, localizado no Recreio dos Bandeirantes (RJ). O espaço foi escolhido a dedo pela equipe da modelo e se prontificou de imediato para estar à disposição do projeto e sediar o evento que teve como propósito levar todos os convidados a uma noite de amor e magia em prol de uma causa nobre.

Com quase 660 mil seguidores no seu Instagram, Maju, além de modelo, é influencer e ativista brasileira na luta pela inclusão social de pessoas com síndrome de Down. Um hit no mundo fashion, ela já desfilou na Milão Fashion Week, é embaixadora da L’Oréal Paris e ainda estampou a capa da revista Forbes por integrar o seleto clube dos Under 30 de 2021, dos jovens mais bem-sucedidos antes dos 30 anos.

Maju é considerada a primeira modelo com síndrome de Down a desfilar em grandes passarelas mundiais como Milano e São Paulo Fashion Week, também emocionou o rapper Xamã que confessou ter sido “a primeira vez que foi príncipe de alguém”.

Confira as fotos: