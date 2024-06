Maíra Cardi não ganha presente de Dia dos Namorados: 'Esqueceu'

No Dia dos Namorados, Maíra Cardi não ganha presente de Thiago Nigro e esposo da famosa tenta enganá-la; veja a reação dela

A coach fitness e empresária Maíra Cardi não ganhou um presente de Dia dos Namorados de seu marido, o milionário Thiago Nigro, mais conhecido como o Primo Rico. Nesta quarta-feira, 12, durante uma viagem que estão fazendo para um retiro de casais, a famosa compartilhou que não recebeu nenhum mimo.

Ao chegar ao quarto, a ex-BBB descobriu que o esposo havia esquecido seu presente para a data e ele tentou consertar a situação fingindo que em uma caixa tinha o que ele havia comprado. Contudo, a caixa era uma compra de Maíra Cardi e a influenciadora então reagiu ao ver o esquecimento de seu amado em uma comemoração romântica.

"Denúncia! Thiago esqueceu meu presente", compartilhou desacreditada. "Vocês acreditam que ele ainda tentou me enganar mostrando uma encomenda que eu mesma comprei! E agora? O que vocês fariam no meu lugar?", questionou se ela deveria perdoar o eleito.

Casados há quase um ano, Maíra Cardi e Thiago Nigro recentemente revelaram que pretendem adotar para aumentar a família deles. O empresário então falou sobre já ter adotado dois, os filhos da esposa de outros relacionamentos.

É bom lembrar que, no casamento, que aconteceu no fim de agosto de 2023, Thiago Nigro não apenas deu alianças para sua amada, mas também para os enteados, como uma forma simbólica para selar a união com eles também.

Veja o que aconteceu com Maíra Cardi e Thiago Nigro no Dia dos Namorados:

Maíra Cardi choca com antes e depois de Thiago Nigro

A coach fitness Maíra Cardi mostrou que o que prega por aí pode ter grandes resultados e prova disso é a transformação drástica que ela fez com seu marido, o empresário Thiago Nigro, mais conhecido como o Primo Rico.

De volta à rede social, a ex-BBB compartilhou um vídeo de antes e depois de seu amado e impactou com as mudanças gritantes. Após adotar hábitos saudáveis, o amado da famosa emagreceu muito e transformou seu corpo, como exibido no vídeo.

Logo após assumir que estava se relacionando com Thiago Nigro, Maíra Cardi mostrou o antes e depois dele contando que o empresário havia perdido naquela época cerca de 17 kg.