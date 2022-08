Mãe e irmã de Paulo Gustavo celebram mais um ano de vida de Gael

Dias após aniversário do irmão, Gael, herdeiro de Paulo Gustavo e Thales Bretas, completa mais um ano de vida e ganha homenagens da família

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 10h09

Dias após aniversário do irmão, o herdeiro de Paulo Gustavo (1978 - 2021) e Thales Bretas (34), Gael, está completando mais um ano de vida nesta terça-feira, 16!

Nas redes sociais, o garotinho ganhou homenagens da família. A avó Déa Lúcia, mãe do comediante que faleceu em maio de 2021, vítima de complicações da covid-19, fez questão de deixar uma linda declaração para o netinho na web.

No Instagram, ela publicou um clique fofo do pequeno e celebrou a chegada dos 3 anos de idade de Gael. "Depois de 13 dias que seu irmão nasceu, chega você, Gael, o segundo príncipe encantado de vovó. Muita emoção para uma vovó setentona. Durante 2 meses dormi ao lado da caminha de vocês. Muitas histórias pra contar!!!! Parabéns e muitas bênçãos em sua vida. Vovó te ama", disse Déa.

Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo, também escreveu uma mensagem carinhosa para o sobrinho em sua rede social."Gael, meu amor, hoje você completa mais um ano de vida! Titia Juju te deseja um mundo lindo, hoje e sempre! Que sua vida seja repleta de amor, alegria e muitas bençãos! Vou estar sempre ao seu lado! Conta comigo para tudo sempre! Parabéns! Te amo. Viva Gael 3 aninhos", comemorou ela.

O pequeno Romeu fez 3 aninhos no dia 03 de agosto. "Que alegria poder comemorar 3 anos de uma vida tão desejada, planejada, esperada e amada! Seu nascimento foi com muita emoção, ates da hora, e já nos trouxe o primeiro grande desafio como pais: ter o filho internado em uma unidade intensiva”, se derreteu Thales.

Confira as homenagens que Gael recebeu em seu aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dea Amaral (@dealucia66)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Amaral (@juamaral00)

Thales Bretas fala sobre criação dos filhos com Paulo Gustavo

Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, falou abertamente em um texto sobre a criação dos dois filhos do casal, Romeu e Gael, no domingo, 14, no Dia dos Pais. O dermatologista fez uma reflexão sobre a paternidade, lembrando que ser pai e ter a própria família sempre foi um "sonho" de vida. "Ser pai e ter uma família era meu maior projeto de vida. Desde criança, sonhava em constituir o que me deu a base de tudo, a instituição que me ensinou o amor. Quando me entendi gay, muitas pessoas questionaram essa formatação tradicional porque a mentalidade do ser humano exige tempo e conflitos para ser transformada. E foi assim, travando esses conflitos (inclusive dentro de mim), que corri atrás de viver o que tanto sonhei", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!