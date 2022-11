Mãe de Marília Mendonça comemora seu aniversário de 54 anos e recebe homenagens do filho e do marido

Mãe de Marília Mendonça faz aniversário nesta sexta-feira, 04, um dia antes do acidente aéreo que matou a cantora

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 07h39

Mãe de Marília Mendonça (1996-2021), Dona Ruth (54), comemora mais um ano de vida nesta sexta-feira, 04, e está passeando em Maceió, no estado de Alagoas, com o marido, Deyvid Fabricio, e o filho, o também cantor sertanejo, João Gustavo.

Nas redes sociais, ela recebeu homenagem dos dois. "Parabéns, meu amor, que Deus continue de abençoando cada dia mais, que Deus conforte seu coração. Meu te amo. Feliz aniversário, @donaruthoficial", postou Deyvid.

"Parabéns pelo seu dia, mamãe, e Deus abençoe nossa vida e que essa data se repita por muitos anos. Eu te amo eternamente, você sempre será exemplo como mulher, mãe e hoje como vovó do nosso menino [Léo (02), filho de Marilia e Murilo Huff (27)]. Te amo, te amo, te amo, @donaruthoficial", escreveu João Gustavo.

Dona Ruth completa 54 anos e ganha homenagem do filho, João Gustavo. Foto: Reprodução/Instagram

Maria Beltrão encontra com a mãe de Marília Mendonça um ano após a morte da cantora

A apresentadora do É de Casa, Maria Beltrão (51) entrevistou Dona Ruth. A conversa entre as duas vai ao ar neste sábado, 5, quando a morte da sertaneja fará um ano.

Marília Mendonça faleceu no dia 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente de avião, no estado de Minas Gerais. Além da artista, também morreram o piloto, Geraldo Medeiros; o copiloto, Tarciso Viana; o produtor Henrique Ribeiro; e o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho.

Depois da visita, a jornalista ganhou um presente carinhoso da familiar da artista. "Ruth me deu um colar que pertenceu a Marília. Ela me achou 'colorida como ela'. Quando viu meu brinco de pena, amarela, falou isso" , contou a apresentadora à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.