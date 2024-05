Mãe de filha de Romário, Isabella mostra maternidade atípica na web

Em entrevista à CARAS Brasil, Isabella Binttencourt, mãe de Ivy e Isabellinha, filhas de Romário, celebra a exposição M.Ã.E e revela novo projeto

Celebrando o Dia das Mães ao lado das filhas, Ivy e Isabellinha Faria, Isabella Bittencourt ressalta a importância de mostrar a maternidade atípica nas redes sociais. A fim de desmestificar estereótipos e trazer informação para outras mães de pessoas com deficiência, ela também faz parte da exposição M.Ã.E e trabalha em um novo projeto para esse público.

Isabella foi casada com o ex-jogador de futebol Romário (58) entre os anos de 2002 e 2012. Da relação, os dois se tornaram pais de Isabellinha e Ivy, portadora da Síndrome de Down. Agora, a influenciadora aproveita seu alcance nas redes para "trazer esperança para as famílias que acabaram de receber um diagnóstico de um filho".

"O intuito de expor situações do dia a dia é de mostrar para a sociedade como é a vida de uma pessoa com síndrome de Down, desmitificando estereótipos de que eles não são capazes de ter uma vida como a de todo mundo", acrescenta Isabella, em entrevista à CARAS Brasil.

Ela diz que recebe diversas mensagens de outras mães para trocar experiências, dicas e relatos de inspiração e esperança. Isabella afirma que, por este motivo, decidiu lançar o movimento Mães de PCDs, e pretende organizar eventos com palestrantes engajados com a causa para trazer informações e ajudar mães e familiares de pessoas com deficiência.

Além do movimento, ela também foi convidada para participar da exposição M.Ã.E - Mãe Atípica em Exposição, que celebra a dedicação materna. O projeto, das fotógrafas Lívia Borret e Amanda Alexandre, mostra 14 fotos de mães atípicas e seus filhos PCDs.

A exposição ficará disponível para o público entre os dias 11 e 31 de maio, no shopping Vogue Square, no Rio de Janeiro, na loja 150. A exposição funciona das 10h às 22h de segunda à sábado, e aos domingos e feriados fica aberta das 13h às 21h.

Abaixo, Isabella Binttencourt conta como deve celebrar o Dia das Mães ao lado das filhas, celebra o convite para a M.Ã.E - Mãe Atípica em Exposição e ainda deixa um recado especial para as mães atípicas. Leia trechos editados da conversa.

Como você e suas filhas irão celebrar o Dia das Mães?

Nós iremos passar o dia juntas fazendo coisas que gostamos: ir a praia e depois almoçar todas juntas.

Qual a melhor parte da maternidade?

Eu penso que é o fato de gerar uma vida dentro de nós, ver cada progresso, cada descoberta dos nossos filhos e, claro, o amor recebido em forma de abraços e carinhos.

E o maior desafio?

O maior desafio eu acredito que seja a responsabilidade de educar um ser humano para que ele se torne um adulto com caráter.

Qual a importância da exposição M.Ã.E - Mãe Atípica em Exposição?

Ao dar visibilidade a essas histórias, a exposição inspira empatia, promove a inclusão e incentiva uma sociedade mais acolhedora e equitativa para todas as pessoas, independentemente de suas habilidades.

Como foi quando vocês foram convidadas para participar?

Ficamos muito felizes quando fomos convidadas para participar da exposição pois é uma forma de podermos contribuir para que a sociedade preste um pouco mais de atenção nas pessoas com deficiência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dra Isabella Bittencourt (@_isabellabittencourt_)

Você pode deixar um recado para outras mães atípicas?

Nós, mães atípicas, temos como missão ajudar os nossos filhos a terem autonomia. Acredite no potencial do seu filho e não limite o seu desenvolvimento super-protegendo-o mas procure incentivar a sua independência. Busque informações de como você pode ajudar e estimular o seu filho.