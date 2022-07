Luísa Sonza completa 24 anos e ganha surpresa de aniversário no palco durante show

Cantora Luísa Sonza recebe surpresa de sua equipe durante apresentação em festival em Niterói em comemoração ao seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 07h55

Dia de festa para Luísa Sonza! Isso porque nesta segunda-feira, 18, a cantora está completando mais um ano de vida e as comemorações já estão a todo vapor!

Na noite de domingo, 17, Luísa foi surpreendida pela sua equipe com um bolo no palco de seu show no Festival Canta, que aconteceu no final de semana, no Caminho Niemeyer, em Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro.

Para a ocasião, a musa escolheu um look estiloso todo lilás e se emocionou ao ver o público cantando Parabéns com sua equipe no palco da apresentação, com direito a bolo e balões. Sonza ainda posou para fotos com a influenciadora digital Jade Picon (20) no camarim.

Nos Stories de seu Instagram, Luísa mostrou que já havia recebido homenagens. "Meu aniversário nem chegou e já ganhei oito bolos, sete 'Parabéns' e 200 presentes. Eu amoooo aniversário", disse ela.

Em seu feed no Instagram, Luísa compartilhou uma sequência de registros em que aparece sorridente durante apresentação e celebrou, com muita alegria, a chegada de mais um ano de vida.

"É meu aniversário, vou postar todas as fotos e atrapalhar o feed de vocês com minha fuça porque é meu aniversário e nada mais importa (eu sei que é amanhã, mas no meu aniversário eu decido que meu aniversário é a semana inteira, talvez o mês inteiro) vejam minha felicidade porque é meu aniversário!!!!!!!! Eu amo fazer aniversário EU AMO eu amo eu amo. As legendas de hoje e amanhã serão um tanto quanto infantis porque no meu aniversário eu me permito ser mais criança do que já sou! É MEU ANIVERSÁRIOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOO", declarou ela.

Luísa Sonza pede orações após previsão sobre seu novo relacionamento

Bem-humorada, Luísa Sonza brincou ao ler previsão sobre sua vida amorosa. No Twitter, um perfil afirmou: “Luísa Sonza irá iniciar um relacionamento com sua verdadeira alma gêmea nesse ano. Um relacionamento feliz e duradouro a aguarda”. A dona do álbum DOCE22, então, repostou a frase: "Gente, por favor, meu momento! Meu deus, todo mundo em oração, bora”, escreveu.

Confira os registros de Luísa Sonza em show no dia de seu aniversário:

Foto: Beatriz Damy / AgNews