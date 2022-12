Luis Roberto exibe fotos inéditas com a esposa, Jacy Santos

Narrador esportivo da Globo, Luis Roberto comemora o aniversário da esposa, Jacy Santos, e mostra fotos raras ao lado dela

O narrador esportivo Luis Roberto curtiu uma festa na noite da última terça-feira, 28. Ele comemorou o aniversário de sua esposa, a designer de moda Jacy Santos, e compartilhou as fotos inéditas nas redes sociais.

O comunicador surgiu em clima de romance com a esposa, com direito a beijão dos dois na hora do Parabéns. “Viva! Meu norte, minha inspiração! Feliz aniversário, te amo! Que venham muitas outras conquistas e as boas gargalhadas permeando nossas vidas!”, disse ele na legenda.

Recentemente, Luis Roberto contou que a esposa o incentiva em seu trabalho e está sempre de olho na repercussão do trabalho dele na internet. “Ela dá pitaco, me ajuda em tudo o que eu preciso. Olha a internet, faz o filtro de críticas importantes, dos elogios e da repercussão. Ela é muito fã de esportes, como futebol e vôlei”, contou ele no Jornal Extra.