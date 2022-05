Luis Lobianco celebra 10 anos de união com o marido, Lúcio Zandonadi: ''Nesse tempão são muitas histórias, lugares, pessoas...''

Luis Lobianco fez uma linda declaração de amor para o marido, Lúcio Zandonadi, para celebrar os 10 anos de união com o amado

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 16h45

Nesta quarta-feira, 24, a casa de Luis Lobianco (40) está em festa! Isso porque o ator acaba de completar 10 anos de união com Lúcio Zandonadi (45).

Para celebrar essa data, o ator publicou um clique encantador ao lado do amado, onde eles aparecem coladinhos, dando um belo sorriso para as lentes das câmeras.

Na legenda, ele falou com carinho sobre todo esses anos juntos e lembrou a trajetória do casal: "Há 10 anos intuímos que queríamos compartilhar a vida. Desde então esse desejo só se confirmou. Nesse tempão são muitas histórias, lugares, pessoas... muitos Lúcios e muitos Luíses surgiram... Muitas maneiras de viver perto e cada um com seu espaço. Esse é o segredo? Não sei. Cada encontro é único e mesmo as regras, os desejos, o tempo e o Mundo mudam independente do que se estabeleça."

"O que não pode faltar mesmo é bom humor e assunto, é um erro imenso acha que isso não é o mais essencial amor. Já fui melhor de textão, hoje acho que sou bom de intensidade. E a vida tem sido vigorosa e surpreendente todo dia na nossa casa, desde 25 de maio de 2012.

Obrigado por me deixar ser plenamente eu. De cá, também sou devoto da sua existência grandiosa e transformadora. Te amo!", finalizou ele.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Gatões!", disse um. "Parabéns casal", falou outro. "Que amor!", escreveu um terceiro.

Confira a linda declaração que Luis Lobianco fez para o marido, Lúcio Zandonadi em comemoração aos 10 anos de união: