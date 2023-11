Luciano Huck se declara no aniversário de Angélica: "Sempre ao seu lado"

A apresentadora Angélica completou 50 anos nesta quinta-feira, 30, e ganhou uma bela declaração do marido, Luciano Huck, nas redes sociais

Luciano Huck usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta quinta-feira, 30, a apresentadora Angélica completou 50 anos de vida, e ele fez questão de parabenizá-la na web.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador da TV Globo postou uma foto em que aparece todo sorridente ao lado da amada, e falou sobre a felicidade de dividir a vida ao lado dela. "Hoje é de fato o dia. O aniversário dela, mais uma volta ao redor do sol, a quinquagésima. Feliz aniversário, meu amor @angelicaksy", começou.

Depois, Huck explicou a escolha da foto. "Em meio a tantas celebrações destes últimos dias, escolhi esta foto para hoje. Enxergo muito do que construímos juntos neste registro: amor, felicidade, família, cumplicidade, parceria e boas risadas", acrescentou.

Por fim, o apresentador se declarou para Angélica. "Te amo mais que batata frita. E siga me levando de táxi, avião, jegue, canoa, bicicleta ou como você quiser pelos caminhos da vida, estarei sempre ao seu lado. Que venham os próximos 50!", finalizou ele.

Nos comentários, a aniversariante agradeceu as belas palavras do marido. "Te amo tanto! Amo tanto o que somos… só gratidão", escreveu ela, que também ganhou uma homenagem na Time Square de um fã-clube.

Confira a homenagem:

Angélica mostra fotos inéditas de sua festa luxuosa de aniversário

A apresentadora Angélica revelou registros inéditos de sua festa de aniversário de 50 anos que aconteceu no último fim de semana em sua mansão no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 30, a famosa postou fotos no espaço decorado e ao lado de seu bolo.

Impressionando os internautas com os detalhes luxuosos do evento, que teve um tema de flores inspirado nos anos 70, a esposa de Luciano Huck roubou a cena no espaço deslumbrante ao surgir com um look repleto de flores. Usando o vestido com tons vermelho, laranja e rosa, a loira esbanjou beleza na passagem de ciclo marcante. Confira!