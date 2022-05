Datas Especiais / Homenagem

Luciano Huck homenageia Angélica, a mãe e a sogra: "As mulheres superpoderosas da nossa família"

Nas redes sociais, Luciano Huck postou uma foto com as mulheres da família e prestou uma homenagem no 'Dia das Mães'

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 12h42