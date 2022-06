Luciano Camargo faz homenagem de aniversário para esposa

Cantor Luciano Camargo mostrou todo seu amor pela mulher em declaração apaixonada de aniversário

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 19h36

O cantor Luciano Camargo (49) mostrou toda sua paixão pela esposa em uma declaração na rede social.

Neste domingo, 19, o sertanejo celebrou mais um ano de vida da mulher, Flávia Camargo, fazendo uma homenagem cheia de amor.

"Hoje é o dia dela! Minha namorada, minha mulher… Como sempre digo, a dona do meu sorriso mais alegre, da felicidade constante em minha vida, do meu querer voltar para casa, que tem sempre o sorriso estampado para me receber...", começou dizendo.

"Aquela que me conduz na dança, no amor, que me faz apaixonar todos os dias. Para esta mulher que edifica o nosao lar, eu quero desejar tudo de melhor no mundo! Feliz aniversário, minha amada. Estou longe, mas com o coração aí do seu lado, pulsando junto com o seu. Te amo", declarou-se.

Após publicar a foto apaixonada, Luciano Camargo ainda compartilhou um vídeo repleto de momentos românticos com a amada.

"Feliz aniversário minha amada. Tudo que eu disse no post passado, se resume neste vídeo, você é felicidade constante em minha vida", escreveu ele.

Luciano Camargo comemora aniversário da esposa com vídeo apaixonado; veja: