Luciano Camargo faz declaração especial em aniversário da esposa: 'Minha amada'

Casalzão! O cantor Luciano Camargo surpreendeu a esposa, Flavia Camargo, ao prestar uma bela homenagem em seu aniversário

O cantor Luciano Camargo usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem à esposa, a arquiteta Flavia Camargo, que completa mais um ano de vida nesta quarta-feira, 19. Em seu Instagram oficial, o artista publicou uma foto romântica ao lado da companheira e celebrou a data especial com uma bela declaração de amor.

Com um longo texto, Luciano mencionou a importância do mês de junho na vida do casal. "Hoje o dia é totalmente dela! Chegou o aniversário mais esperado do ano! Minha amada, mais um ano de vida, mais um ano em que agradeço a Deus por ter sido o escolhido para estar ao seu lado. Sempre declaro e é verdade: Sou o grande presenteado não só nesse dia, mas em todos os momentos desde que te conheci naquele mês de junho, que, aliás, é o nosso mês, né?", iniciou ele.

"Deus me apontou para você em uma noite de junho, foi também neste mês que eu te vi e me apaixonei, noivamos neste mês lindo e festivo, e foi também em junho que conheci o amor de Cristo, um amor que você sempre fez questão de falar dele para mim. Quantas vezes você brincando dizia a mais pura verdade: 'A salvação é individual, depois nem vem querer pendurar no meu pé que eu não levo ninguém para o céu, quem leva é Jesus!'. E hoje, já fazemos até planos para vivermos na eternidade né?", continuou o famoso.

Ao final da declaração, Luciano Camargo parabenizou a esposa por seu aniversário e ressaltou o quanto Flavia é uma grande mulher. "Meu amor, desejo o melhor em tudo para você e peço a Deus que continue nos blindando com sua graça e misericórdia! Que Ele lhe dê sempre a capacidade de levar a palavra a todos a sua volta, admiro a mulher que você sempre foi, excelente, mãe, filha, irmã… Excelente Esposa! Mulher que com suas orações, edifica a nossa casa. Um brinde a sua vida! Te amo! Feliz aniversário!", concluiu.

Nos comentários, diversos fãs também deixaram mensagens de felicitações à Flavia Camargo. "Que linda declaração! Sem dúvida muito merecido! Flavia é realmente um ser admirador e linda", disse uma. "Feliz vida! Você é uma mulher inspiradora", falou outra. "Parabéns para ela. Mulher linda que admiro tanto. Ela sempre me encanta demais com seu modo de ser", destacou uma terceira.

Luciano Camargo oficializa carreira gospel

Paralelo ao sertanejo, Luciano Camargo (51) vai seguir novos caminhos. Em maio deste ano, o cantor oficializou sua entrada no mundo gospel, no pré-lançamento do videoclipe de Terra Fértil, durante evento para convidados e jornalistas, em um cinema do Rio de Janeiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, o irmão de Zezé Di Camargo (61) conta que recebeu uma revelação de Deus para abraçar o segmento. "[Ele] vai revelando as coisas em nossas vidas todos os dias. É que antes da conversão, a gente não tem essa sensibilidade. Eu passei a ter essa sensibilidade", diz o artista sobre sua demora em perceber seu caminho na música.

O artista relembra ainda o processo do novo trabalho e os novos rumos da carreira. Ele diz ter sido guiado por Deus em um processo natural; confira a entrevista completa com Luciano Camargo!