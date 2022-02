Luan Santana emociona ao parabenizar a afilhada, Sophie: ''Não sabia que era possível amar desse jeito''

O cantor Luan Santana comemorou o aniversário de três anos da afilhada, Sophie

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 12h24

Nesta sexta-feira, 18, é dia de festa na casa de Luan Santana (30)!

A afilhada do cantor, a pequena Sophie, está completando três aninhos de vida e ganhou uma homenagem emocionante do 'dindo'.

No perfil do Instagram, o artista compartilhou um vídeo fofíssimo com a menina e derreteu o coração dos fãs.

"Tempo, vai devagar aí!! Hoje tem princesa fazendo aniversario. TRÊS ANOOOOOS. Minha pequena, espero que vc volte nesse post um dia (quando vc aprender a ler), pra entender um pouco do amor que o didi sente por você", escreveu ele.

Na sequência, Luan transbordou amor por Soso. "Eu não sabia que era possível amar desse jeito e aí vc chegou, me transformou em uma pessoa melhor e deu ainda mais sentido pra minha vida. por isso, hj, além de te parabenizar, eu queria te agradecer. Obrigado por me apresentar a melhor versão de mim, Soso", concluiu.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE LUAN SANTANA