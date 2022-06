Luan Santana e Izabela Cunha trocam declarações nas redes: ''Te amo''

O casal Luan Santana e Izabela Cunha abriram o coração ao se declararem um para o outro

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 12h51

Para celebrar o Dia dos Namorados no último domingo, 12, Luan Santana (31) e Izabela Cunha trocaram lindas declarações nas redes sociais.

No perfil do Instagram, o cantor compartilhou um registro super carinhoso abraçando a amada e rasgou elogios.

"amo cada detalhe seu. das curvas do seu cabelo ao seu calcanhar cheiroso. pra sempre meu amor! pra sempre! minha namorada, minha noiva, minha esposa..minha alma nasceu colada na sua e sorri toda vez q vc chega", escreveu ele na legenda.

Já a modelo relembrou uma viagem ao lado do artista e agradeceu pelos momentos juntos.

"Obrigada por me amar inteira, nos meus dias bons e nos meus dias ruins, por rir comigo sempreeee! pelos conselhos, por me ensinar tanta coisa, por me fazer sentir única, por me respeitar, me exaltar e me mostrar o quanto é incrível ter alguém do lado como você pra compartilhar a vida. Que nossos abraços e beijos sejam sempre a cura para tudo! Que nossa parceria e amor só cresçam com o tempo! Eu te amo pra sempre. Feliz dia dos namorados pra todos que tem a coragem de amar", disse ela.

CONFIRA AS DECLARAÇÕES DO CASAL

