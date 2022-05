Lizi Benites publica cliques raros ao lado da mãe e presta homenagem: "Te amo demais"

Lizi Benites compartilhou uma sequência de fotos com a mãe e prestou uma homenagem em seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 20h45

Lizi Benites (42) usou as redes sociais para comemorar uma data muito importante.

Nesta sexta-feira, 27, dona Maria Helena completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial da filha.

Em seu perfil no Instagram, Lizi compartilhou uma sequência de fotos raras ao lado da mãe e escreveu uma linda mensagem.

"Hoje é aniver da minha mãe maravilhosa. Feliz aniversário mãezinha linda. Obrigada por tudo que você faz por mim. Que Deus continue te dando coragem para enfrentar a vida. Te amo demais! Precisamos renovar as fotos urgentemente", disse a ex-panicat na legenda da publicação.

Susto com a filha

Lizi revelou para os seguidores das redes sociais que sua filha, Liz (5), sofreu um acidente. A modelo e ex-panicat compartilhou no Instagram algumas fotos da menina no hospital e contou que ela caiu, bateu a cabeça e precisou levar alguns pontos.

"Um coração de mãe... Ontem levei um susto, Liz caiu bateu a cabeça e chegou pra mim toda ensanguentada. Deus tem me feito forte, e acredito que é porque é o que mais tenho pedido, para que me ajude a enfrentar esses desafios, ela quando viu o sangue se desesperou e eu precisei ter muita calma, porque é assim que formarei meus filhos, eles serão nosso reflexo", contou ela em um trecho do relato.

Confira a homenagem de Lize para a mãe: