Lilly Collins comemora um ano de casada com fotos inéditas da cerimônia

A estrela da série Emily Em Paris, Lilly Collins compartilhou em suas redes sociais algumas fotos de seu casamento um ano após a data especial

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 19h08

Neste último sábado, 2, Lilly Collins compartilhou em seu Instagram algumas imagens do seu casamento em comemoração ao primeiro ano da data especial.

A estrela da série Emily em Paris compartilhou algumas fotos em preto e branco em sua cerimônia de casamento com o diretor Charlie McDowell.

“Um ano atrás hoje, eu escolhi meu amanhã para sempre. Ter você do meu lado para ter e segurar é o melhor presente que eu poderia esperar. Eu andaria com você para qualquer lugar, falaria com você sobre qualquer coisa e viajaria pelo mundo com você a qualquer hora”, escreveu a atriz na legenda da postagem.

A artista ainda se declarou para o marido ao final da legenda: “365 dias com você se passaram tão rápido, ainda bem que nós temos uma vida inteira juntos. Feliz primeiro aniversário. Eu te adoro. E eu te amo com as partes mais profundas da minha alma”.

Os fãs da atriz parabenizaram o casal nos comentários. “Feliz aniversário para vocês dois”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Melhor dupla, melhor celebração! Amo vocês dois”.