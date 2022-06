Lexa relembra clique divertido com MC Guimê em Paris: ''Sou apaixonada por você''

No Dia dos Namorados, Lexa relembra clique divertido com MC Guimê em Paris, na França, e se derrete

Redação Publicado em 13/06/2022, às 14h06

A cantora Lexa (27) usou as redes sociais no último final de semana, 12, para recordar um registro encantador com o marido, o rapper MC Guimê (29).

Não deixando de celebrar o Dia dos Namorados com o maridão, a estrela brasileira resgatou um clique divertido com o artista de uma viagem para Paris, na França.

"Te amo, te admiro, te respeito e sou apaixonada por você! Feliz dia dos namorados minha vida, estamos escrevendo uma história linda juntos! Feliz dia dos Namorados Maridão", declarou ela ao compartilhar a lembrança.

Na foto, eles aparecem soltando uma gargalhada em frente a Torre Eiffel, um dos principais pontos turísticos da cidade mais romântica do mundo.

Os fãs, é claro, amaram a recordação e não deixaram de celebrar o amor dos pombinhos: "Meu casal favorito", disparou uma. "Eu amo vocês", continuou. "Fale um casal melhor que esse", disparou um terceiro.

Lexa desabafa sobre ter a vida amorosa exposta:

A cantora Lexa compartilhou um recado nas redes sociais há alguns dias sobre seu casamento com MC Guimê e a exposição da vida de famosa: “Eu queria dividir mais a minha vida com vocês, mas tenho medo de adoecer. Por isso que posto pouco meu relacionamento, minha vida mesmo... mostro pouco. Adoraria dividir mais, mas sinto que o melhor é ficar mais na minha”, disse ela.