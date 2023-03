Lewis Hamilton homenageia Ayrton Senna em dia de seu aniversário

Piloto brasileiro Ayrton Senna estaria fazendo 63 anos nesta terça-feira, 21, e é inspiração de inglês oito vezes campeão mundial de F1

Nesta terça-feira, 21, o piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna estaria celebrando seus 63 anos de idade se estivesse vivo. E para comemorar a data tão especial, o piloto inglês Lewis Hamilton (38), oito vezes campeão mundial, homenageou o corredor que, segundo ele, é sua maior inspiração.

O britânico publicou em seu perfil oficial no Instagram uma parabenização ao antigo piloto e ídolo brasileiro. “Parabéns, Ayrton, minha inspiração sempre”, escreveu Lewis, na legenda da postagem. O corredor abriu um álbum de fotos com imagens de Senna ao longo de sua carreira.

Senna morreu no dia 1º de maio de 1994, após sofrer um acidente no Circuito de Ímola, na Itália. “Meu herói de infância me inspirou pela maneira como pilotava, as cores do seu capacete, a paixão com que falava e as suas vitórias. Ele enfrentou sozinho um sistema que nem sempre foi gentil com ele, algo que eu também experimentei em minha carreira, embora por razões diferentes”, disse Hamilton, em uma entrevista ao La Gazzetta dello Sport.

Gabriel Leone vai viver Ayrton Senna em minissérie da Netflix

Ainda nesta terça-feira, 21, o ator Gabriel Leone foi confirmado e vai interpretar o piloto na minissérie da Netflix, Senna. "VAI SER DADA A LARGADA! Hoje o herói nacional Ayrton Senna completaria 63 anos, e eu vim aqui contar pra vocês que @leonegabriel é quem vai interpretá-lo em Senna, nova minissérie de ficção sobre o tricampeão de Fórmula 1. As gravações começam em breve!", escreveu a produtora ao anunciar a novidade no dia em que Senna completaria 63 anos de vida.