Letícia Colin se joga no mar de vestido brilhante e comemora aniversário: ''Diga 33''

Atriz Letícia Colin surpreendeu ao surgir de look de paetê mergulhando para celebrar mais um ano de vida

A atriz Letícia Colin está comemorando seu aniversário de 33 anos nesta sexta-feira, 30. Passando o fim de ano na praia, a famosa aproveitou para já renovar as energias na água antes mesmo da chegada de 2023.

Surpreendendo a todos, a artista apareceu nos registros se jogando na água salgada de vestido brilhante sem medo algum. Esbanjando liberdade, ela celebrou a data especial em meio à natureza.

"Ao mar- de paetês de paz: meu obrigada, minha imensidão copiada. Diga 33…", falou ela na primeira publicação. "Intensamente. Imensamente. Viva meu dia 30", escreveu Letícia Colin na legenda de outras fotos.

Nos comentários dos posts, os internautas curtiram o momento inusitada com a famosa. "Que foto maravilhosa", admiram os fãs. "Perfeita", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Letícia Colin impressionou ao publicar fotos de biquíni curtindo uma piscina no local onde está hospedada para curtir o fim do ano.

Letícia Colin e Tatá Werneck viajam juntas com a família para Angra dos Reis

Letícia Colin e Tatá Werneck (37) arrumaram as malas e viajaram com a família para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na tarde desta terça-feira, 27, a esposa de Michel Melamed (46) compartilhou em sua rede social um registro do passeio especial com as crianças, Maria Clara (2) e Uri, de 3 anos.

Na imagem publicada por Letícia no Instagram, o ator Rafael Vitti (27) e o esposo aparecem apreciando um lindo pôr do sol enquanto se refrescam na piscina do hotel, junto com as atrizes. "Obrigada, vida", escreveu a artista na legenda da fotografia.