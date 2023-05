Leandro Hassum se declara para a esposa, Karina: ''Dizem que parece minha filha''

Ator Leandro Hassum presta homenagem no aniversário da mulher, Karina Hassum, com quem está há mais de 25 anos e tem uma filha, Pietra

O ator Leandro Hassum (49) usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 05, para parabenizar sua esposa, que está completando mais um ano de vida!

No aniversário de 44 anos de Karina Hassum, com quem está há mais de 25 anos e tem uma filha, Pietra, de 23, o artista publicou um registro da amada e declarou todo seu amor pela parceira, com quem está há mais de 25 anos.

"Hoje é o dia dela!!! Parabéns para essa grande mulher, mãe, amiga, conselheira, administradora e a pessoa que menos ri das minhas piadas. Mas quando ri… Todos acham a risada dela mais engraçada que minha piada, né, Karina?", iniciou ele no post em seu perfil no Instagram, que ainda comentou sobre Karina parecer sua filha.

"Você é f0d@@@@@! Obrigado por ser meu norte por mais de 25 anos. E hoje o dia é todo seu. Digo sua idade sem o menor medo de você ficar chateada, pois todos sempre dizem que você parece minha filha. Mas acreditem essa menina faz hoje 44 anos!!! São mais anos comigo que sem… migo. Te amo", declarou ainda Hassum.

Confira a declaração de Leandro Hassum para a esposa, Karina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)

Leandro Hassum reflete sobre luta contra a obesidade

Leandro Hassum impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma comparação do seu corpo. Há oito anos o humorista passou por uma cirurgia bariátrica, e ao mostrar a transformação que passou, ele refletiu sobre a luta contra a obesidade.

"Essas duas fotos, completam hoje 8 anos de diferença. A foto da direita eu fiz saindo de casa e indo para o hospital para realizar meu processo de mudança. Quero me parabenizar por estar cuidando da minha doença OBESIDADE durante todo esse tempo. Não foi e ainda não é fácil lidar com as críticas, comparações, pessoas duvidando das minhas capacidades pessoais e também profissionais. Passei e ainda passo poucas e boas", disse ele no começo do texto.