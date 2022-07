Laura Neiva usa 'coleira' com nome do marido, Chay Suede

Modelo Laura Neiva surge com gargantilha com o nome do marido, Chay Suede, inspirada em Luma de Oliveira

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 09h17

O ator Chay Suede (30) completou 30 anos na última quinta-feira, 30, e ganhou uma surpresa especial da esposa, Laura Neiva (28)!

A modelo surgiu usando um colar, como se fosse uma coleira, com o nome do marido em seu pescoço, escrito com pedras brilhantes.

O acessório é no mesmo estilo já usado por Luma de Oliveira no Carnaval de 1998, quando foi Rainha de Bateria da Tradição, no Rio de Janeiro. Na época, ela era casada com o empresário Eike Batista e deu o que falar.

Nos Stories de seu Instagram, ela surpreendeu os fãs ao posar com look poderoso e exibir o colar personalizado. Usando um batom vermelho, a atriz surgiu com vestido coladinho ao corpo.

"Para/com/por ele", escreveu Laura ao legendar a publicação, usando um emoji de coração.

Vale lembrar que Laura e Chay são pais de Maria, de 2 anos, e José, de 7 meses.

Chay Suede ganha declarações de Rafael Zulu e João Vicente de Castro

Chay Suede completou 30 anos e recebeu homenagens de amigos na web! Rafael Zulu e João Vicente de Castro celebraram a amizade com o ator e se declararam. "Chay é um presentão na minha vida. Nos vemos pouco, mas o pouco que nos vemos tem volume, tem verdade e tem amor. Chay é meu irmão… gosto da inteligência dele, do deboche dele (ele é muito), do talento dele", disse Zulu em trecho.

"Chay, meu irmão. Tenho muito orgulho da relação que construímos, muito amor pelo amor que construímos e, principalmente, por participarmos da construção um do outro. Durante os anos, fomos desbravando a vida lado ao lado, ensinando e aprendendo um pra o outro. É muito confortante ter você comigo, suas vitórias são minhas vitórias, suas tristezas são minhas também e sua família é minha família", se derreteu João.

Confira o colar de Laura Neiva com nome do marido, Chay Suede: