Laura Neiva faz linda declaração para Chay Suede: ''Sou completamente apaixonada por você''

Modelo Laura Neiva presta homenagem de aniversário atrasada para o marido, Chay Suede, com quem tem dois filhos, Maria e José

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 08h01

A modelo Laura Neiva (28) fez questão de deixar uma mensagem especial para o maridão, Chay Suede (30), nas redes sociais!

O ator, que está no elenco da nova novela das nove, Travessia, de Glória Perez, completou 30 anos de vida no último dia 30 de junho.

Na noite de quarta-feira, 06, a atriz publicou registros de uma comemoração com amigos e familiares na piscina. Nas imagens românticas, os pais dos pequenos Maria (2) e José, de 7 meses, surgiram de roupa dentro d'água trocando beijos e abraços.

"Chay, eu só posso agradecer a Deus por Ele ter colocado você na minha vida. Quando eu bem pequena sonhava em ter minha família, Ele já tinha nos unido, eu em São Paulo e você lá em Vitória", começou escrevendo.

"É você que eu amo, que me ama, que me faz dar as melhores gargalhadas e ainda me deu nossos filhos. Como eu te amo, meu amor. Eu sou completamente apaixonada por você. Minha inspiração, meu orgulho. Sorte a minha ter tudo isso numa pessoa só! Feliz 30!", disse ainda Laura.

Nos comentários do post, Chay se derreteu: "Você é tudo, meu sonho, minha realização". "Vocês são almas gêmeas e o amor de vocês é simplesmente lindo", "Que casal!!", "Casalzão lindo", "O amor de vocês é lindo", "Química surreal! Realmente, o amor de vocês é lindo", elogiaram os fãs.

Vale lembrar que Chay e Laura estão juntos desde 2014 e se casaram em 2019.

Laura Neiva usa 'coleira' com nome de Chay Suede

No seu aniversário, Chay Suede recebeu uma surpresa da esposa, Laura Neiva! A modelo surgiu usando um colar, como se fosse uma coleira, com o nome do marido em seu pescoço, escrito com pedras brilhantes. O acessório é no mesmo estilo já usado por Luma de Oliveira no Carnaval de 1998, quando foi Rainha de Bateria da Tradição, no Rio de Janeiro. Na época, ela era casada com o empresário Eike Batista e deu o que falar. "Para/com/por ele", declarou ela.

Confira a linda declaração de Laura Neiva para Chay Suede: