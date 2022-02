Laura Neiva celebra 3 anos de casamento com Chay: ''Muito orgulho da gente''

Laura Neiva e Chay Suede completam 3 anos de casamento e atriz se declara nas redes

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 11h28

O clima é de muito amor e comemoração para Laura Neiva (28) e Chay Suede (29)!

Isso porque, na última quarta-feira, 02, os dois completaram 3 anos do dia em que oficializaram sua união.

Então, na manhã desta quinta-feira, 03, a atriz decidiu prestar uma homenagem para o maridão em seu Instagram.

Ela publicou uma sequência de quatro registros super fofos feitos durante o date que eles fizeram para celebrar a data.

A primeira imagem mostra os pais de Maria (2) e José (2 meses) no espelho. A segunda é dela com uma taça. A terceira do cantor com uma taça. E, a última, da bolsa que a musa usou.

“Ontem fez 3 anos que escolhemos passar o resto da nossa vida juntos. Sou muito feliz por todas as escolhas que fizemos, muito orgulho da gente. Te amo demais, neneco” se declarou na legenda.

Confira as fotos do date em que Laura Neiva e Chay Suede comemoraram 3 anos de casamento: