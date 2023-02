Larissa Manoela se declara no aniversário do noivo: "Meu bem precioso"

Noivo de Larissa Manoela é aniversariante nesta quarta-feira e ganhou uma emocionante declaração da atriz

Larissa Manoela (22) fez uma declaração de amor caprichada e emocionante no aniversário de 26 anos do noivo, nesta quarta-feira, 15.

A atriz postou uma série de fotos do casal em Fernando de Noronha, e caprichou no texto durante a madrugada.

Confira o texto na íntegra

"Um dia pensei, que eu tenha a sorte de um amor tranquilo. Quando eu menos esperei você chegou, eu voltei. Por um tempo resisti mas desisti. Era impossível não aceitar que o que eu mesma tinha pedido acabava de se materializar na minha frente. A vida me trouxe você como resposta dos meus pensamentos positivos, dos meus sonhos de menina e das minhas conversas com Deus. Sabe aquela sorte? Eu partilho a vida com ele que enxerga essa sorte imensa que é uma conexão como a nossa. Ele ficou. Me ajudou a revigorar, resistir, melhorar, EXISTIR", começou Larissa.

"Nada como um amor que saiba mostrar o que há de melhor em nós. Nosso relacionamento é simples, costumamos a dizer que o ser humano já tende a complicar tudo, por isso…simplesmente, NÓS! Intensos, entregues, unidos! Ele é amor raro, que ilumina minha vida, que me dá força pra seguir em frente, que me traz paz, que não desiste da gente mesmo quando a rotina tá pesada, quando os pensamentos me consomem e eu sinto que perco o chão. Ele se mostra raiz que me sustenta, que não faz desistir, que mostra que resisto e devo persistir. Seus sonhos estão alinhados com os meus, nosso objetivo é um e o desejo de conquistar é mútuo, a gente deseja chegar lá junto. Ele é um luxo divino, ostenta respeito, amor e gratidão. Não me larga mesmo sabendo da minha personalidade difícil, das minhas características imperfeitas e minhas dificuldades. Me abraça forte, une minha tempestade com seus raios de sol, minhas lágrimas com seu largo sorriso", completou.

"A gente é exatamente o que o outro precisa dia após dia. Poucos entendem o que é reciprocidade na sua mais funda verdade, as conexões estão cada vez mais fracas. Por isso que ele é minha riqueza, meu bem precioso, meu presente, apesar de hoje ser SEU aniversário. Que o bem prevaleça sempre, o universo te recompense por todos os seus atos, que Deus abençoe sua vida e seu caminho, que você tenha saúde em abundância, prosperidade tamanha, que a alegria tome conta, que o amor seja infinito, que a paz reine e que nossa vida seja per(feita) pra nós! Parabéns pelo ser humano, filho, irmão, noivo, pai de pet, melhor amigo e ator incrível que você é! Digo e repito te amo o resultado da soma entre as estrelas do céu, as gotas do oceano e os grãos de areia. Tipo muito mesmo.️ FELIZ SEU DIA, HOJE & SEMPRE!", finalizou.