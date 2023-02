Larissa Manoela presta homenagem para o pai: ''Que possamos seguir juntos''

Atriz Larissa Manoela celebra aniversário de seu pai, Gilberto Elias, com linda declaração após desentendimento com a mãe

Dia de festa na casa da família de Larissa Manoela! Isso porque nesta sexta-feira, 03, o pai da atriz está completando mais um ano de vida.

A artista, que está noiva do ator André Luiz Frambach (25), usou as redes sociais para parabenizar Gilberto Elias pela data especial. Ao compartilhar clique em que aparece agarradinha com o pai, a famosa declarou seu amor e prestou uma linda homenagem em mais um aniversário de Betão.

"Feliz seu dia todos os dias, pai. Que possamos seguir juntos dia após dia recomeçando, evoluindo, transformando, nos respeitando e nos amando. Desejo saúde em abundância pra que com ela você seja capaz de seguir correndo atrás de todas as coisas boas", iniciou Larissa em seu feed no Instagram.

"Tudo de melhor que a vida proporciona. Paz, alegria, prosperidade, luz, bondade, amor e bençãos de Deus. Que Ele siga abençoando seus passos e iluminando seu caminho! Um ano maravilhoso pra você, feliz volta ao sol! Te amo. VIVA", desejou ainda na legenda do post.

Nos comentários, Betão se derreteu ao agradecer pela mensagem: "Amém, minha querida filha @larissamanoela! Que papai do céu nos dê sabedoria para seguirmos em frente com muita gratidão pela vida! Sigamos em frente com fé inabalável em dias cada vez melhores! Te amo infinitamente acima de tudo e de todos."

Vale lembrar que recentemente Larissa Manoela falou pela primeira vez sobre o desentendimento com a mãe Silvana Santos, que no início do mês de janeiro deu unfollow na filha e no genro após a atriz ficar noiva.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, Larissa declarou: "Estou em um momento muito feliz da vida e acho que o importante é a gente ser feliz, aproveitar os momentos."

"O meu relacionamento é de muito respeito, muito carinho, de muito amor. E a minha família é a minha base, meu porto seguro e, agora, [estou] pensando em construir, levar adiante essa família que sempre me inspirou", falou.

Confira a declaração de Larissa Manoela para o pai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela se declara para o noivo e conta que vão trabalhar juntos

Recentemente, Larissa Manoela fez uma declaração para lá de romântica para o noivo, André Luiz Frambach. Em diversas fotos do casal, a também cantora contou como é o relacionamento com ele.

"Dé é tipo sonho. Difícil de acreditar que é real. Eu namoro ele todos os dias. Amo sua forma de viver a vida, de observar o mundo, de cuidar do que é seu, de cultivar bons hábitos, de incentivar nas atividades, de encarar seus problemas, de se dedicar ao seu trabalho, de respeitar o próximo, de ser honesto, de aconselhar o outro, de escutar tudo, de falar muito, de superar seus medos, enfrentar os desafios, evoluir como ser humano e amar incondicionalmente", começou.

Ao finalizar, ela ainda adiantou que está trabalhando novamente com o amado em um novo filme. "Tô sentada caracterizando pro meu próximo filme que aliás eu vou ter o prazer de novamente contracenar com ele, mas dessa vez como meu noivo. É…ele é minha pessoa favorita. E hoje tá de folga. E eu tô aqui pensando nele, em nós, nos nossos filhos peludos e na nossa vida! Mas penso também no trabalho que eu vou ter com ele no set, ele me desconcentra, é o combo perfeito pra me tirar o foco, mas isso a gente releva", disse.

