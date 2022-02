Larissa Manoela celebra o aniversário do pai com homenagem emocionante: ''Meu melhor amigo''

A atriz Larissa Manoela dividiu lindos registros em família para comemorar o aniversário do pai, Gilberto

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 12h43

Nesta quinta-feira, 3, Larissa Manoela (21) está celebrando o aniversário do pai, Gilberto.

E claro que a atriz compartilhou uma linda homenagem para o aniversariante do dia através das redes sociais. No feed, a protagonista de Além da Ilusão dividiu lindos registros com o mais velho e com a mãe, Silvana.

Nas imagens, o trio troca muito carinho e amor com abraços e beijos.

"Meu pai, meu melhor amigo, meu aliado e meu protetor. Dono do coração mais bondoso e generoso que conheço. É imensurável o amor que sinto por ti, vc me acolhe em todos os momentos e sempre tem as melhores palavras pra me dizer, ser sua filha é um grande presente de Deus. E pro seu novo ciclo, eu peço pra que Ele siga te abençoando e te dando muita saúde", disse.

Na sequência, ela agradeceu pelo companheirismo do pai: "Que possamos viver mais um milhão de histórias lindas e momentos maravilhosos assim, um do ladinho do outro. Nossa família é meu bem mais precioso. E tudo que sou, é graças a você e a mãe. Obrigada por me ensinar tanto! Feliz vida, feliz tudo! Da sua passarinha que te ama infinitamente. PARABÉNSSSSS! Pra sempre nós", completou.

