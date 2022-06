Klebber Toledo relembra o começo do namoro com Camila Queiroz

Klebber Toledo resgata cliques do início de seu namoro com Camila Queiroz

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 12h47

No último domingo, 12, foi celebrado o Dia dos Namorados!

Atrasado -por um bom motivo-, Klebber Toledo (35) decidiu prestar uma homenagem para Camila Queiroz (28) nesta segunda-feira, 13.

O ator usou seu Instagram para publicar uma sequência de nove registros de momentos especiais vividos ao lado da esposa.

No post, ele escolheu imagens mais recentes e algumas do início do romance entre os dois, que acontece desde 2016.

“Te amo muito, mor! Acabei não postando nada ontem, preferi aproveitar cada minuto ao lado da Camila Queiroz e das nossas meninas, pois estamos trabalhando muito e se vendo muito pouco”, explicou no começo da legenda.

“Mas, para a semana começar bem e na energia do amor, esse carrossel vem com fotos dos primeiros meses do nosso namoro que marcaram a gente pra sempre”, se derreteu o gato ao final.

Camila, por sua vez, havia usado as redes sociais no domingo para homenagear o amado. A artista relembrou viagens e trabalhos que os dois fizeram juntos e disse: “Meu companheiro, meu amor, esposo e namorado. Te amo sem fim!”.

Confira a declaração que Klebber Toledo fez para Camila Queiroz no Dia dos Namorados: