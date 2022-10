Klara Castanho comemora chegada dos 22 anos: ''Me sinto com a chance de recomeçar''

Atriz Klara Castanho completa 22 anos e celebra o aniversário com declaração nas redes sociais, ganhando homenagens de famosos

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 13h05

Dia de festa para a atriz Klara Castanho! Isso porque, nesta quinta-feira, 06, a jovem está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, a artista compartilhou uma selfie em frente ao espelho e 22 anos e comemorou o aniversário de 22 anos de idade.

"Hoje é meu aniversário. Esse é um dia que eu sempre espero, porque me sinto com a chance de recomeçar. Se é que se pode desejar algo a si mesmo, eu desejo paz, felicidade, e muito trabalho. (Não só pra mim, claro.)", iniciou ela em seu perfil no Instagram.

Em seguida, ela fez questão de agradecer pelas mensagens de carinho e ao elenco da série De Volta aos 15, da Netflix, que preparou uma surpresa para a aniversariante.

"Obrigada a cada mensagem carinhosa que eu recebi. Obrigada aos meus amigos do elenco de DV15, que fizeram a virada ser tão especial. Que venham só lágrimas de alegria. Obrigada por me acolherem. Que seja lindo. (Eu sempre quis usar essa frase, então não vou deixar passar.) Já diria Taylor Swift: “I don’t know ‘bout you, but I’m feeling 22!'”, finalizou Klara.

Nos comentários, a atriz recebeu felicitações de famosos e anônimos. "Parabéns linda!!! Um ano novo próspero e amoroso", disse Fabiula Nascimento. "Parabéns, lindeza! Um ano incrível como você", desejou Fernanda Paes Leme. "Vivaaaaa", celebrou Maisa Silva. "Feliz aniversário fecham ciclos e abrem novos bem lindos pra você", comentou Simony.

Confira a declaração de Klara Castanho em seu aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Klåra Cåstanho (@klarafgcastanho)

Klara Castanho ganha surpresa em seu aniversário

A atriz Klara Castanho está em festa! A artista ganhou uma festa de aniversário nos bastidores da série De Volta aos 15, da Netflix. Nas redes sociais, ela apareceu toda feliz ao comemorar o momento com seus colegas de elenco. O ator João Guilherme foi o responsável por mostrar o vídeo do momento em que o elenco cantou 'Parabéns' para Klara no camarim. Inclusive, Maisa Silva apareceu nas imagens com eles. “Amamos você, Klara Castanho! Esse anjinho de luz está completando 22 anos hoje”, disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!