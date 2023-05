Kim Kardashian encanta ao mostrar fotos de festa de aniversário de filho caçula

Sem a presença de Kanye West, a influenciadora digital Kim Kardashian mostra celebração de aniversário de filho

Nesta terça-feira, 9, a empresária e influenciadora digital Kim Kardashian (42) se derreteu pelo filho mais novo, Psalm (4), durante a celebração de seu quarto aniversário. Em suas redes sociais, a modelo abriu um álbum de fotos da comemoração, que teve como tema os bombeiros, contando com a presença dos outros filhos da socialite, além de sua irmã, Khloé Kardashian, e sua mãe, Kris Jenner.

“Feliz 4º aniversário meu lindo e inteligente e curioso menino Psalm. Estou tão feliz por você ter me escolhido para ser a sua mãe. Você me ensina tanto todos os dias. Mal posso esperar para viver esta vida contigo e esse teu sorriso fofinho”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nos cliques, podemos ver que não só Psalm e Kim, como todos os outros convidados usaram roupas que faziam referência ao tema dos bombeiros da festa, entrando no clima da comemoração do pequeno. Além disso, vemos que a celebração contou até mesmo com carros e caminhões temáticos.

Os internautas notaram também a ausência do rapper e produtor musical Kanye West (45), que acabou não comparecendo ao aniversário do filho caçula com a socialite, por conta dos problemas que vive recentemente com a ex-mulher. A pouca interação entre os dois ex-pombinhos é tanta que, há alguns dias, eles foram vistos juntos enquanto assistiam ao jogo de futebol do filho, mas não trocaram uma sequer palavra entre eles.

