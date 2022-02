Kelly Key se declara para Mico Freitas no Valentine's Day: ''Caminhar na mesma direção''

Celebrando o Valentine's Day, Kelly Key abre o coração em homenagem para o marido e encanta web

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 16h52

Nesta segunda-feira, 14, Kelly Key (38) explodiu o fofurômetro nas redes sociais ao compartilhar uma declaração para o marido, Mico Freitas (41).

Celebrando o Valentine’s Day, a cantora publicou um clique ao lado do amado durante uma visita à casa em reforma e aproveitou para homenageá-lo.

“Dia do Amor no Brasil e dos Namorados no mundão! Pensei em postar algo diferente… Como, por exemplo, em um jantar… Mas depois, repensei… E resolvi postar uma de hoje mesmo! Tiramos mais cedo”, escreveu a loira na legenda do post.

“Porque, no fundo, é muito importante pensarmos em investir no nosso relacionamento todos os dias! Com momentos só dos dois! Caminhar na mesma direção… Entender nossas prioridades como 2!”, explicou a artista, finalizando.

Recentemente, a musa encantou os internautas ao mostrar alguns detalhes da festa de 5 aninhos de seu filho, Artur.