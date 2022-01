Karina Bacchi celebra o aniversário do marido com comemoração especial: ''Te admiro mais a cada dia''

Karina Bacchi celebra o aniversário do marido com supresa especi

Ao lado do filho, a apresentadora Karina Bacchi preparou uma mesa especial para o aniversário de Amaury Nunes

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 10h22

Dia de festa! Karina Bacchi (45) preparou uma surpresa especial para celebrar o aniversário do marido, o empresário e ex-jogador de futebol Amaury Nunes (39).

Ao lado do filho, Enrico Bacchi (4), o casal posa agarradinho para cliques feitos em casa, com uma mesa especial toda decorada.

Com balões, pratos e cartões super coloridos, o herdeiro de Karina e Amaury aparece sorridente nos registros do aniversário do pai.

Em seu perfil no Instagram, a loira aproveitou os cliques da manhã especial em família para se declarar ao marido.

"Amor! Hoje celebramos sua Vida! Hoje comemoro Sua Nova Vida, a vida do novo homem que se tornou. Hoje oro por sua transformação interna, externa e eterna. Porque ela tb faz parte da minha! Somos um!", escreveu ela na legenda da publicação.

"Te admiro mais a cada dia. Se já admirava sua confiança; hoje vibro ainda mais por te ver confiando no Espírito Santo para te guiar. Se antes ficava feliz quando vc me dizia “Eu te amo “ ; hoje meu coração transborda quando te vejo amando a Deus em primeiro lugar", continuou.

"Que continue sendo abençoado diariamente, pra que essa Luz siga iluminando, guiando e fluindo em você, através de você , e através de nós! Feliz aniversário! Com Felicidade Divina e muito Amor", escreveu por fim.

Nos comentários, os internautas aproveitaram a ocasião para deixar diversas mensagens carinhosas à família e ao aniversário de Amaury.

"Família linda e abençoada!", elogiou uma seguidora. "Parabéns Amaury! Que mensagem linda!!!", escreveu outra. "Família linda e abençoada, felicidades multiplicadas a vocês! Saúde, paz e união", desejou uma terceira.

Karina Bacchi e Amaury Nunes estão juntos desde 2017, e são casados desde 2018.

